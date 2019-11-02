ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На 54-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён полузащитник «армейского» клуба Яка Бийол. Первую жёлтую карточку словенец получил на 51-й минуте, придержав руками Артёма Дзюбу.

«Зенит» — ЦСКА: Бийол удалён за два предупреждения

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