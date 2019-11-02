Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» — ЦСКА: Бийол удалён за два предупреждения

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
ЦСКА остался в меньшинстве в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На 54-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён полузащитник «армейского» клуба Яка Бийол. Первую жёлтую карточку словенец получил на 51-й минуте, придержав руками Артёма Дзюбу.
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