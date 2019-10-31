"Зенит" После домашнего провала на прошлой неделе, где в домашней встрече питерцы безудержно проиграли афинскому "Панатинаикосу", команда сделала правильные выводы. В Каунасе подопечные Шарунаса Ясикявичуса были настроены только на победу, заведомо выстроив план защиты.

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