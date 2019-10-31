Баскетбольный «Зенит» проведет домашний матч Евролиги против ЦСКА. Команда Джоана Плазы примет в Сибур Арене подопечных подопечных Димитриса Итудиса. В последнем матче «Зениту» удалось увести победу у литовского «Жальгириса».

«Зенит» сыграет с ЦСКА в Евролиге

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Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

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Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.