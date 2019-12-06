РПЛ
News.ru«Фратрия» призывает покидать трибуны болельщиков всех клубов РПЛ
«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак», призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте
Петербургский дневниквчера в 03:24
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
RT на русскомвчера в 01:34
«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте
Советский спортвчера в 02:21
«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
Спорт-Экспрессвчера в 01:07
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
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