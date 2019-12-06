«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак», призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

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Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобили В связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в России будет изменен состав сопроводительной документации на автомобили.

Футбол Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).

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Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.