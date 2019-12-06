РПЛ

ProstoProSportProstoProSportЗенит — Динамо 3:0

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Объединение фанатов ФК «Зенит» «Ландскрона» сообщило в соцсетях о присоединении к акции, организаторами которой выступили болельщики «Спартака» с призывом покинуть стадион на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.
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