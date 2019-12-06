Объединение фанатов ФК «Зенит» «Ландскрона» сообщило в соцсетях о присоединении к акции, организаторами которой выступили болельщики «Спартака» с призывом покинуть стадион на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

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