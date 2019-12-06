РПЛ

Газета.RuГазета.RuЗенит — Динамо 3:0

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Болельщики "Динамо" поддержали акцию фанатов "Спартака", призвавших поклонников российских клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей. Ранее сообщалось, что активные болельщики "Зенита" и "Динамо" ушли с трибун во время матча 19-го тура чемпионата России.
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