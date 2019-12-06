Болельщики "Динамо" поддержали акцию фанатов "Спартака", призвавших поклонников российских клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей. Ранее сообщалось, что активные болельщики "Зенита" и "Динамо" ушли с трибун во время матча 19-го тура чемпионата России.

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