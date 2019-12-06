Фанаты московского клуба в знак солидарности с акцией болельщиков «Спартака» покинули свои места на арене на 30-й минуте встречи, однако выход со стадиона для них был заблокирован правоохранительными органами.

Политика Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией Белорусская оппозиция в воскресенье проводит в центре Минска несанкционированную акцию протеста против углубления интеграции республики с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» Сербские журналисты прозвали заместителя председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталью Поклонскую "железной леди Путина", сообщил депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Александр Шешель.

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