Специально для сайта Legalbet твиттер Черчесова предлагает ставку на победу «Зенита» в матче РПЛ. Еще один матч, который вызывает интерес, пройдет в Санкт-Петербурге, куда пожалует московское «Динамо».

«Зенит» – «Динамо» (Москва): прогноз на футбол от твиттера Черчесова

Происшествия СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

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Хоккей Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

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