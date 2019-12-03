РПЛ

LegalbetLegalbet«Зенит» – «Динамо» (Москва): прогноз на футбол от твиттера Черчесова

Зенит — Динамо
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Специально для сайта Legalbet твиттер Черчесова предлагает ставку на победу «Зенита» в матче РПЛ. Еще один матч, который вызывает интерес, пройдет в Санкт-Петербурге, куда пожалует московское «Динамо».
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