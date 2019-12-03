Сегодня, 6 декабря, петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч сезона и одновременно заключительную игру года в Российский премьер-лиге. Вечером на поле «Газпром Арены» сине-бело-голубые сразятся за три очка с московским «Динамо».

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года

Политика В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.

Армия и оружие На оперативном сборе Росгвардии отметили работу УФСВНГ РФ по ЧР В Карачаево-Черкессии завершился оперативный сбор руководящего состава Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.В рамках сбора делегация УФСВНГ РФ по ЧР во главе с начальником тероргана генерал-майором полиции Шарипом Делимхановым, приняла участие в комплексе мероприятий, направленных на совершенствование работы подразделений.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Политика Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев не собирается жениться Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.

Общество Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.

Авто Новый Kia Mohave сертифицировали для России На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.

Футбол Демарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».

Игры Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».