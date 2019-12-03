РПЛ

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года

Зенит — Динамо
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сегодня, 6 декабря, петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч сезона и одновременно заключительную игру года в Российский премьер-лиге. Вечером на поле «Газпром Арены» сине-бело-голубые сразятся за три очка с московским «Динамо».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года

КП - Санкт-Петербург06:33

«Зенит» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Чемпионат03:30

«Зенит» – «Динамо» (Москва): прогноз на футбол от Lucky forecast

Legalbet00:54

«Зенит» — «Динамо»: несокрушимый Новиков против лидера РПЛ. LIVE!

Sport24.ru04:00

Прогноз Генича на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

Sport.ru03:45

Зенит - Динамо: когда и по какому каналу трансляция матча РПЛ

Prognozist02:35

«Спартак» – худший в Москве, «Зенит» почти чемпион, а ЦСКА просто жаль

МК-Спорт03 декабря в 04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
РИА Новости 04:55
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:02
Происшествия

Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Российская газета 05:27
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие

На оперативном сборе Росгвардии отметили работу УФСВНГ РФ по ЧР

В Карачаево-Черкессии завершился оперативный сбор руководящего состава Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.В рамках сбора делегация УФСВНГ РФ по ЧР во главе с начальником тероргана генерал-майором полиции Шарипом Делимхановым, приняла участие в комплексе мероприятий, направленных на совершенствование работы подразделений.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 14:16
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 06:23
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Lenta.ru 04:32
Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Космос

В NASA создали ровер для исследования водных миров

Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
МИР 24 04 декабря в 06:39
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев не собирается жениться

Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Время Пресс 03:27
Политика

Путин заявил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности, сообщил президент Владимир Путин.
ТАСС 06:31
Футбол

Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено рассказал о своем визите в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Lenta.ru 06:28
Общество

Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре

Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
RT на русском 06:21
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru вчера в 04:26
Политика

Зеленский приехал в Донбасс, чтобы лично поздравить военных

Украина.ру 05:58
Армия и оружие

АПЛ «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море

Новая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:52
Авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Российская газета 03:00
Футбол

Демарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам

Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».
REGNUM 04:52
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
CyberSport.ru вчера в 14:19
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews 05:11
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Общество

Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП

Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное