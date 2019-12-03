РПЛ
КП - Санкт-Петербург«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в последнем домашнем матче года
Сегодня, 6 декабря, петербургский «Зенит» проведет последний домашний матч сезона и одновременно заключительную игру года в Российский премьер-лиге. Вечером на поле «Газпром Арены» сине-бело-голубые сразятся за три очка с московским «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Происшествия
Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, по результатам которой удалось задержать руководителя преступной группы и пятерых участников.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Армия и оружие
На оперативном сборе Росгвардии отметили работу УФСВНГ РФ по ЧР
В Карачаево-Черкессии завершился оперативный сбор руководящего состава Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.В рамках сбора делегация УФСВНГ РФ по ЧР во главе с начальником тероргана генерал-майором полиции Шарипом Делимхановым, приняла участие в комплексе мероприятий, направленных на совершенствование работы подразделений.
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Космос
В NASA создали ровер для исследования водных миров
Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не собирается жениться
Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Политика
Путин заявил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину, вопрос только в экономической целесообразности, сообщил президент Владимир Путин.
Футбол
Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе
Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено рассказал о своем визите в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Общество
Вильфанд заявил об отсутствии шаманов в Гидрометцентре
Как отмечал Вильфанд, в России ожидается «розовая зима», а в декабре температура будет на 40% выше нормы с неравномерными, «пятнистыми» осадками.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Армия и оружие
АПЛ «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы в Белом море
Новая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море, передает ТАСС.
Авто
Новый Kia Mohave сертифицировали для России
На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Футбол
Демарши болельщиков на матчах РПЛ ударят по клубам
Напомним, призыв к российским болельщикам организованно покинуть матчи предстоящего 19-го тура РПЛ на 30-й минуте игры опубликован на сайте «спартаковского» фанатского движения «Фратрия».
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП
Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".