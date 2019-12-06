РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо». Ставка: победа «Зенита» за 1.60.
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