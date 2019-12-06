РПЛ
Чемпионат«Зенит» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ
Сердар Азмун
|6′
|15′
Себастьян Шиманьски
|22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
|26′
Бранислав Иванович
|35′
|41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
|45′+1′
|57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
|59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
|61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
|74′
|74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
|81′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
38
Мусаев
17
Шатов
7
Азмун
32
Краневиттер
1
Шунин
17
Паршивлюк
24
Евгеньев
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
77
Каборе
9
Н`Жи
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо». Ставка: победа «Зенита» за 1.60.
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Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ
КП - Санкт-Петербург03 декабря в 03:27
Зенит - Динамо ~ прогноз на матч 19-го тура РПЛ: очередному столичному клубу не повезет в Санкт-Петербурге?
Sport-place03 декабря в 00:05
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:50, Ашберн
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