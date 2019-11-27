Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЗенит — Лион 2:0

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
«Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На 42-й минуте встречи гол забил нападающий Артем Дзюба.
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