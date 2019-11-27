Футболисты петербургского "Зенита" обыграли французский "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (84-я).

Экономика Часть россиян оставят без пенсии Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

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Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

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