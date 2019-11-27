Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли французский "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (84-я).
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