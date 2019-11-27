«Зенит» набрал семь очков и поднялся на второе место в группе G, по дополнительным показателям опередив «Лион». С девятью баллами по-прежнему лидирует «Лейпциг», которому позднее в среду предстоит домашний матч с «Бенфикой».

«Зенит» победил «Лион» и вышел на второе место в группе

Спорт день за днем

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Политика Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

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Общество Патриотизм — последнее прибежище «Е.Н.О.Т.ов» По версии следствия, следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и чекисты привлекали «енотов» к оперативной работе, а последние затем еще и в качестве исполнителей преступлений.