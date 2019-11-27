Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuЗенит — Лион 2:0 (2-й тайм)

Зенит — Лион
2 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
Первый тайм противостояния завершился с минимальным счетом – 1:0. У петербуржцев на 42-й минуте отличился нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал бразильский крайний защитник Дуглас Сантос.
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