Футбол
Legalbet«Зенит» – «Лион»: прогноз на футбол от Амангельды Сейтханова
Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на «Лион» в матче Лиги чемпионов. Эту игру можно окрестить битвой за шесть очков.
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Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
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Политика
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пригрозит перекачивать транзитный газ в хранилища, если его транспортировка через «незалежную» не будет оформлена документально.
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«Медуза»: Москва потратила 850 млн на неправильный сбор опавшей листвы
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
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Жоао Фелиш стал обладателем премии Golden Boy-2019
Напомним, что ранее Жоао Фелиш выступал за португальскую «Бенфику», и только этим летом за рекордные для этого летнего трансферного окна 126 миллионов евро перешел в мадридский «Атлетико».
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Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей.
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Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Известный создатель книжной версии «Ведьмака» считает, что канона не существует, из-за чего утверждения о том, что «Netflix» потерял в сериале «славянские» корни является неверным.
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В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
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Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
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В МИДе предложили расширить «закон Димы Яковлева»
МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
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