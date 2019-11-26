Футбол

LegalbetLegalbet«Зенит» – «Лион»: прогноз на футбол от Амангельды Сейтханова

Комментатор телеканала «Хабар» и эксперт сайта Legalbet Амангельды Сейтханов предлагает ставку на «Лион» в матче Лиги чемпионов. Эту игру можно окрестить битвой за шесть очков.
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«Зенит» — «Лион»: битва за плей-офф

Все про Спорт рувчера в 06:48

«Зенит» – «Лион»: прогноз на футбол от Амангельды Сейтханова

Legalbetвчера в 05:50
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