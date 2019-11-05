Лига чемпионов
Нева Спорт«Зенит» начал домашний матч против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
|6′
|45′+5′
Диего Демме
|36%
|Владение мячом
|64%
|68%
|Процент точных передач
|84%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|3
|4
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
19
Смольников
4
Осорио
6
Иванович
44
Ракицкий
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
7
Азмун
22
Дзюба
21
Ерохин
1
Гулачи
22
Мукиеле
16
Клостерманн
5
Упамекано
23
Хальстенберг
7
Забитцер
27
Лаймер
31
Демме
18
Нкунку
9
Поульсен
10
Форсберг
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
Петербургский «Зенит» начал матч с «РБ Лейпцигом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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Зенит - РБ Лейпциг 5 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу
КП - Санкт-Петербург04:58
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
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