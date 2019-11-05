Петербургский «Зенит» начал матч с «РБ Лейпцигом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

«Зенит» начал домашний матч против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов

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