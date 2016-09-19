Пресс-служба «Ростова» выпустила анонс матча 13 тура РПЛ против «Зенита». Постер гласит, что игра – это «битва двух столиц».

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»

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