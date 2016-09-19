РПЛ
Бомбардир.ру«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» как «битву двух столиц»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
11
Ионов
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Пресс-служба «Ростова» выпустила анонс матча 13 тура РПЛ против «Зенита». Постер гласит, что игра – это «битва двух столиц».
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