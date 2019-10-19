РПЛ

ИзвестияИзвестияДзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Игра проходила в Санкт-Петербурге. В составе хозяев отличились Артем Дзюба (14-я минута с пенальти, 20-я и 80-я минуты с пенальти), Седар Азмун (44), Вячеслав Караваев (61) и Вильмар Барриос (90+2), передает «РИА Новости». В составе «Ростова» единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти).
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