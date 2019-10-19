РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Зенит» разгромил «Ростов» благодаря хет-трику Дзюбы

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
В составе "Зенита" хет-триком отметился Артём Дзюба на 14-й, 20-й и 80-й минутах матча, еще по голу на счету Сердара Азмуна на 44-й минуте, Вячеслава Караваева на 61-й минуте, и Вилмара Барриоса на 92-й минуте матча. "Ростов" ответил голом Романа Ерёменко на 83-й минуте.
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