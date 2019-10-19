РПЛ

Газета.RuГазета.RuЗенит — Ростов 6:1

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вышел на первое место Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе "гол+пас".
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Дзюба не дотянулся до рекорда «Зенита»

Спорт-Экспресс00:40

Борис ЧУХЛОВ: Глядя на «Зенит», вспомнил… «Спартак»

Спорт уик-эндвчера в 21:02

«Зенит» уничтожил «Ростов» в Питере. Дзюба сделал хет-трик и отдал две голевые, Карасев назначил три пенальти. Видео

Матч ТВвчера в 11:23

Шоу Дзюбы: «Зенит» разгромил «Ростов» в чемпионате России

РИА Новостивчера в 15:53

Дзюба – машина. Он может побить рекорд Халка по гол+пас в РПЛ

Sports.ruвчера в 15:38

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче чемпионата России

МК-Спортвчера в 14:07

Все хет-трики Артёма Дзюбы

Чемпионатвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Общество

Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака

Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Приморье24 10:12
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Газета.Ru 09:55
Гаджеты

Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Происшествия

Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае

Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Новая газета вчера в 09:49
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R 15:33
Авто

Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%

В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 05:00
Здоровье

Бананы и лимоны защитят сердце в холодное время года

MedikForum.ru вчера в 13:46
Политика

Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru 20:28
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

Ранее подозреваемый в поджоге жилого дома в Ярославской области был задержан.
RT на русском 08:27
Происшествия

В центре Москвы загорелся ресторан

Известия 19:04
Фигурное катание

Видео исторического проката ученицы Тутберидзе появилось в Сети

Газета.Ru 15:28
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима

Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Происшествия

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Политика

Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей

Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Политика

ЕС может предоставить Британии отсрочку по Brexit

Накануне на первом за 40 лет субботнем заседании Палата общин попросила премьера Бориса Джонсона отправить запрос в Евросоюз об отсрочке по Brexit до 31 января 2020 года, сообщал ранее News.ru.
News.ru 16:44
Гаджеты

В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865

Anonsens вчера в 04:21
Общество

По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»

Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»

Вести.Ru 22:03
Теннис

Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля

RT на русском 11:57
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета 20:41
Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили возросло до 10 человек

REGNUM 22:18
Авто

В интернете обсудили, какой бы могла быть «Волга» ГАЗ-24

Носаков приложил руку и к созданию особой вариации «Волги» ГАЗ-24-14, которой так и не суждено было пойти на конвейер.
SpeedMe 05:39
Игры

В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части

В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
CyberSport.ru 14:54
Происшествия

В Каталонии в ходе протестов пострадали более 100 полицейских

REGNUM вчера в 10:20
Общество

Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет

Вечерний курьер 10:05
Кино

Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой

Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное