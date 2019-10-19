РПЛ
Газета.RuЗенит — Ростов 6:1
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вышел на первое место Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе "гол+пас".
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Общество
Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Приморье24 10:12
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Происшествия
Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае
Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Новая газета вчера в 09:49
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R 15:33
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%
В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.
Автостат 05:00
Здоровье
Бананы и лимоны защитят сердце в холодное время года
MedikForum.ru вчера в 13:46
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
Ранее подозреваемый в поджоге жилого дома в Ярославской области был задержан.
RT на русском 08:27
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
Известия 19:04
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Политика
ЕС может предоставить Британии отсрочку по Brexit
Накануне на первом за 40 лет субботнем заседании Палата общин попросила премьера Бориса Джонсона отправить запрос в Евросоюз об отсрочке по Brexit до 31 января 2020 года, сообщал ранее News.ru.
News.ru 16:44
Гаджеты
В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865
Anonsens вчера в 04:21
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета 20:41
Авто
В интернете обсудили, какой бы могла быть «Волга» ГАЗ-24
Носаков приложил руку и к созданию особой вариации «Волги» ГАЗ-24-14, которой так и не суждено было пойти на конвейер.
SpeedMe 05:39
Игры
В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части
В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
CyberSport.ru 14:54
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали более 100 полицейских
REGNUM вчера в 10:20
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер 10:05
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета 11:00