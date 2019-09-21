РПЛ
78.ruЗенит — Рубин 0:0 (Перерыв)
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
14
Кузяев
5
Барриос
91
Сутормин
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
88
Ташаев
18
Могилевец
10
Коновалов
6
Башкиров
12
Зуев
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
На матче 10 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» в Петербурге ожидается до 45 тысяч болельщиков, из которых до 100 человек поддержат гостей.
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