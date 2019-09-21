РПЛ

78.ru78.ruЗенит — Рубин 0:0 (Перерыв)

Зенит — Рубин
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
На матче 10 тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» в Петербурге ожидается до 45 тысяч болельщиков, из которых до 100 человек поддержат гостей.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Зенит» вернется к четырем защитникам. Дриусси – в атаку

Спорт день за днемвчера в 16:01

Фанаты «Зенита» зажгли файер во время матча с «Рубином»

Телеканал Санкт-Петербург12:43

«Зенит» начал матч с «Рубином» в 10-м туре РПЛ

Нева Спорт12:00

«Зенит» – «Рубин» – 0:0. Онлайн-трансляция

Sports.ru06:10

Поболеть за «Рубин» в Петербург приедут около сотни фанатов

Невские Новости10:32

«Зенит» – «Рубин». 21.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:14

Футболистов «Зенита» вывели на поле «солнечные» дети

Петербургский дневник12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:02, Вашингтон
Армия и оружие

В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму

Sputnik Литва вчера в 12:05
Происшествия

В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
РИА Новости 11:53
Происшествия

В Турции перевернулся автобус с россиянами

Lenta.ru 12:54
Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
Шоу-бизнес

Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

Вечерний курьер 01:47
Происшествия

В Брянске задержали убийцу двух сотрудников спецсвязи

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи задержан в Брянске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ридус вчера в 13:43
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 19 сентября в 16:18
Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.
МК-Спорт 11:36
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Новый фрегат «Касатонов» провел испытательные стрельбы на Балтике

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море в ходе испытаний.
РЕН ТВ 12:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Происшествия

На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем

РИА Новости 12:33
Армия и оружие

Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область

Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область.
1743.ru 19 сентября в 23:02
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Наука

Google заявила о создании самого мощного компьютера в мире

Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способеный выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.
Русская Планета 08:26
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Происшествия

Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова

РБК вчера в 08:35
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

Спорт-Экспресс 10:28
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Хоккей

Северсталь — Торпедо 2:4 (3-й период)

«Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Северсталь» со счетом 4:2. Дубль в составе нижегородцев оформил Джордан Шредер.
Спорт-Экспресс 12:22
Культура

Телеведущий Шустер подаст на олигарха Коломойского в суд

Известный журналист Савик Шустер во время перепалки в эфире программы на канале «Украина» с олигархом Игорем Коломойским, заявил, что обратится в суд.
ФАН 09:52
Футбол

Эксперты: «Барселона» не испытает проблем в игре с «Гранадой»

ODDS.ru вчера в 04:45
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное