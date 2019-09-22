РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUЗенит — Рубин 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. При этом арбитр Сергей Карасев дважды отменял голы хозяев из-за офсайда. Во втором тайме «Зенит» пять раз поразил ворота Юрий Дюпина, сначала отличился защитник Бранислав Иванович, а затем дубль оформил Алексей Сутормин.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Алексей Сутормин: «Эмоции от первых голов за „Зенит“ сдержать невозможно»

Матч ТВ01:55

Сутормин о мячах «Рубину»: «Голы надо праздновать»

Sports.ruвчера в 16:06

У Сутормина — очень эффектная жена со спортивным телом. Поразительная внешность

Спорт-Экспресс07:35

Алексей Сутормин: Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно

Советский спортвчера в 23:42

Суторми: «Эмоции от первых голов за „Зенит“ сдержать невозможно»

Sport24.ruвчера в 21:17

Красота дня — жена Алексея Сутормина, фото

Чемпионат02:00

Сутормин: «Да, допустимо праздновать голы в ворота бывшей команды»

Евро-футбол.рувчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19 сентября в 08:47
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru 06:54
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Футбол

Ахмат — Крылья Советов 1:1

LiveSport.ru вчера в 06:15
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.
РИА Новости 05:45
Общество

В России стартовали продажи новых iPhone

В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 20 сентября в 03:31
Авто

Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30

Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
Политика

Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес

Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

"Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.
Уралинформбюро 03:02
Космос

Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»

В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика 19 сентября в 08:02
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Общество

В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей

REGNUM 07:01
Религия

В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход

Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.
РИА Новости 08:28
Единоборства

Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу

FightTime.ru 02:48
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
Uznayvse.ru вчера в 13:21
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Футбол

Заболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»

Бомбардир.ру 08:18
Происшествия

Трое жителей Омска госпитализированы после стрельбы у кафе

Трое жителей Омска госпитализированы с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестными возле местного кафе.
РБК 07:15
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Шоу-бизнес

Долина устроила свалку недалеко от своего загородного дома

Телепрограмма вчера в 01:04
Политика

Украинская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Sputnik Литва вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное