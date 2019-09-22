Футбол

BobsoccerBobsoccerЗенит — Рубин 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 21 сентября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Сутормин забил третий мяч команды в ворота "Рубина" и свой второй гол в этой игре на 75-й минуте матча. Ранее на 58-й минуте матча первый гол в этой встрече забил Бранислав Иванович, а на 66-й - Алексей Сутормин забил свой первый гол за "Зенит".
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