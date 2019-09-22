РПЛ

Нева СпортНева СпортЗенит — Рубин 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин сделал дубль в матче с казанским «Рубином» в рамках 10-го тура РПЛ. Результативную передачу на Сутормина оформил Артем Дзюба. Гол был забит на 75-й минуте встречи.
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