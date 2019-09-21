РПЛ

Нева СпортНева СпортЗенит — Рубин 5:0

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин удвоил преимущество «сине-бело-голубых» в матче с казанским «Рубином». Результативную передачу на Сутормина оформил Магомед Оздоев. Гол был забит на 65-й минуте встречи.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Алексей Сутормин: «Эмоции от первых голов за „Зенит“ сдержать невозможно»

Матч ТВ01:55

Алексей Сутормин: «Не показалось, что у „Рубина“ картонные защитники»

Спорт-Экспрессвчера в 14:58

Алексей Сутормин: Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно

Советский спортвчера в 23:42

Суторми: «Эмоции от первых голов за „Зенит“ сдержать невозможно»

Sport24.ruвчера в 21:17

Алексей Сутормин рассказал о впечатлениях после игры со своей бывшей командой

Петербургский дневниквчера в 15:49

РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0, Сутормин сделал дубль

Бомбардир.рувчера в 13:58

Красота дня — жена Алексея Сутормина, фото

Чемпионат02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

ИнфоСМИ вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка

Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.
Газета Кемерова вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой новый дом

Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.
7Дней.ру 20 сентября в 07:00
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Политика

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

Российская газета 20 сентября в 11:33
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Путешествия

Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС вчера в 09:00
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену призыва в России

Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Нацисты «Айдара»* заявили о занятии части Горловки и отказались выполнять приказы Киева (видео)

Боевики нацистского карательного батальона «Айдар»* заявили о занятии части Горловки и отказались выполнять приказы украинского командования, связанные с выполнением минских соглашений об отведении сил и средств от линии соприкосновения.
ИА Новороссия 02:46
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Политика

Порошенко отказался садиться в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки

В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба абсолютно предан „МЮ“ и никуда не уходит»

Поль никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ».
Sports.ru 02:55
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке потушен

По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
ТАСС 00:48
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

Кинокритики не могут определиться, соберет ли кассу новый фильм о Рэмбо или нет. Раньше почти каждый человек знал историю о Рэмбо.
iReactor 00:00
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда

21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.
МонаВиста вчера в 10:51
Политика

Верховная рада поддержала «тотальный контроль за кошельками украинцев»

По сути, за кошельками украинцев теперь установят тотальный контроль, сообщала газета «Вести» перед голосованием за законопроект, анализируя документ.
REGNUM 20 сентября в 07:38
Происшествия

Ранивший двух российских военных в Таджикистане задержан

Известия 03:39
Спорт

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Космос

Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС

Известия 03:40
Шоу-бизнес

Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Политика

Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости вчера в 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное