В воскресенье в центральном матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своём поле играет против «Спартака». В начале второго тайма команда Сергея Семака оказалась в меньшинстве.

«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Спартака»

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