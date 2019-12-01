Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Спартака»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
В воскресенье в центральном матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своём поле играет против «Спартака». В начале второго тайма команда Сергея Семака оказалась в меньшинстве.
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