РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Зенит — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
2 фото
Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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