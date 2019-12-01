РПЛ
Чемпионат«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
98
Максименко
29
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
33
Крал
6
Дантас
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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