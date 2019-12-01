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ЧемпионатЧемпионат«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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