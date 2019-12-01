РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Зенит» сразится со «Спартаком» в лазурной форме

Невские Новости04:01

«Зенит» определился с формой на матч со «Спартаком»

Soccer.ru03:16

«Зенит» — «Спартак»: на матче ожидается более 5 тысяч болельщиков гостей

Sport24.ru04:05

«Зенит» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru04:20

«Зенит» – «Спартак». Предматчевый расклад

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 23:16

«Зенит» — «Спартак»: прямая трансляция начнется в 19.00 (видео)

Спорт-Экспресс05:00

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в лазурной форме

Петербургский дневник03:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Газета.Ru 05:52
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российским

Американская корпорация Apple может пересмотреть политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях.
Krym.News вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Газета.Ru 05:17
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru вчера в 01:07
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Общество

Совфед опубликовал проект закона о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия», предлагающий ограничивать доступ агрессоров к жертвам внутри семьи, сообщает 30 ноября газета «Коммерсантъ».
Чита.Ру 29 ноября в 23:38
Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
REGNUM 05:47
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM 29 ноября в 05:14
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
RT на русском 05:41
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Экономика

ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года

Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.
Коммерсантъ 29 ноября в 10:47
Авто

Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Skoda в 2020 году представит на российском рынке сразу несколько новинок.
Автостат 04:00
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК вчера в 05:08
Футбол

Колосков считает, что Слуцкий будет востребован в России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах Леонида Слуцкого продолжить свою тренерскую карьеру в Европе после отставки из голландского «Витесса».
RT на русском 06:30
Космос

На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru 29 ноября в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное