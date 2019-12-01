Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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