Футбол
Нева СпортЗенит — Томь 1:0 (2-й тайм)
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Петербургский «Зенит» ведет в счете в матче с «Томью» после первого тайма в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходит на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге, на данный момент счет в матче 1:0.
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