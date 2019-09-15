Футбол

Нева СпортНева СпортЗенит — Томь 4:0

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Петербургский «Зенит» ведет в счете в матче с «Томью» после первого тайма в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходит на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге, на данный момент счет в матче 1:0.
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