Футбол
Нева СпортЗенит — Томь 4:0
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Петербургский «Зенит» ведет в счете в матче с «Томью» после первого тайма в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча проходит на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге, на данный момент счет в матче 1:0.
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Как «Зенит» разнёс «Томь» и вышел в 1/4 финала Кубка России: все голы матча. ВИДЕО
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