Коронавирус
КП - Санкт-Петербург«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Футболисты и тренеры «Зенита», в числе других петербуржцев, могут финансово пострадать от ситуации с коронавирусом. Из-за отмены игр чемпионат России, спортсмены сидят по домам и клуб не хочет платить им за это лишних денег. Руководство команды уже начало переговоры и сокращении зарплат.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Футбольный клуб "Зенит" находится в процессе переговоров с командой и тренерским штабом о сокращении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАСС Спортвчера в 13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» ведет переговоры с игроками о снижении зарплат из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 14:29
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в Следственный департамент МВД по делу генералов
Сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в Следственном департаменте МВД по уголовному делу о коррупции, в котором фигурируют генералы полиции.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского президента Владимира Путина с Днем единения народов Белоруссии и России, выразив убеждение в том, что страны сохранят высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Экономика
Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Политика
«Коммерсантъ»: следующую неделю в России объявят нерабочей
Накануне продлить нерабочую неделю предложили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий.
Экономика
Рекламщики просят власти о незамедлительных мерах поддержки
Представитель отрасли наружной рекламы просит власти о незамедлительных мерах поддержки.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Здоровье
Медик «инфекционки»: «Наши случаи COVID-19 отличаются от тех, которые мы видим по телевизору»
На основании увиденного липецкие инфекционисты делают вывод о том, что в Италии и Испании, где коронавирусная инфекция развивается по самому худшему сценарию и умирает каждый десятый заболевший, медики упускают момент развития пневмонии.
Здоровье
Билл Гейтс поделился способами улучшения ситуации с эпидемией COVID-19
Накануне стало известно, что в Соединенных Штатах умерли за последние сутки из-за коронавируса 1374 человека.
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что работала эскортницей
Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Экономика
Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах
Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
Экономика
Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе
Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ «Авиапарк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве.
Армия и оружие
Космические силы США вооружились «Космическим забором»
Космические силы США 27 марта 2020 года приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками Space Fence («Космический забор»), основу которой составляет радиолокационная станция S-диапазона (2 — 4 гигагерца).
Технологии
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Кино
В исторической драме «Маленькие женщины» нашли киноляп
В фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины" нашли киноляп.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.