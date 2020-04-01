Футбольный клуб "Зенит" находится в процессе переговоров с командой и тренерским штабом о сокращении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Футболисты и тренеры «Зенита», в числе других петербуржцев, могут финансово пострадать от ситуации с коронавирусом. Из-за отмены игр чемпионат России, спортсмены сидят по домам и клуб не хочет платить им за это лишних денег. Руководство команды уже начало переговоры и сокращении зарплат.

«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

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