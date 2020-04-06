«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат в два раза

Спорт день за днем

Общество Община евангелистов стала очагом коронавируса в Брянске Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число зараженных коронавирусом в регионе достигло 102 человек, из них 89 - прихожане церкви.

Религия Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.

Авто Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.

Общество Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.

Политика Абхазия закрывает границу с Россией Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек По данным исследования Университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе, в США зарегистрировано более 10 тысяч смертей от коронавируса (не менее 10,335 случаев).

Здоровье Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Киберспорт Начался закрытый бета-тест Valorant 7 апреля в 15:00 мск стартовала закрытая бета Valorant. Участникам тестирования доступны 10 персонажей и две карты.

Общество В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.

Футбол Селюк критично отозвался о возвращении Смолова в Россию Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк критично отозвался о возвращении нападающего Федора Смолова в Россию из Испании, передает Sport24.

Экономика Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».