Коронавирус
ИА Красная Весна«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат в два раза
Руководство питерского «Зенита» договорилось о снижении зарплат футболистов, заявил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев 6 апреля, сообщает ТАСС.
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Александр Медведев: «Договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов»
Спорт-Экспрессвчера в 10:55
Медведев: «Договорились с игроками о снижении зарплат, теперь жду решение Семака»
Sport.ruвчера в 13:01
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