Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургский «Зенит» в родных стенах уступил немецкому «Лейпцигу». «Сине-бело-голубые» проиграли со счётом 2:0 и потеряли вторую строчку в турнирной таблице своей группы.
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