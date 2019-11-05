Лига чемпионов

Советский спортСоветский спорт«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Футболисты РБ Лейпциг нанесли поражение игрокам Зенита в гостевом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2:0. В составе немецкого клуба по голу забили Диего Демме и Марсель Забитцер. Туром ранее Зенит проиграл Лейпцигу со счетом 1:2.
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