Лига чемпионов
Советский спорт«Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Футболисты РБ Лейпциг нанесли поражение игрокам Зенита в гостевом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2:0. В составе немецкого клуба по голу забили Диего Демме и Марсель Забитцер. Туром ранее Зенит проиграл Лейпцигу со счетом 1:2.
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Источник: Тимо Вернер сам просил тренерский штаб «РБ Лейпциг» не выпускать его в старте с «Зенитом»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:29
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