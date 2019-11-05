Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Счет открыл на пятой компенсированной минуте первого тайма игрок "быков" Диего Демме.
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