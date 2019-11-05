Лига чемпионов
Газета.Ru«Зенит» дома уступил «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Петербургский "Зенит" уступил немецкому клубу "РБ Лейпциг" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Счет открыл на пятой компенсированной минуте первого тайма игрок "быков" Диего Демме.
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Матч Лиги чемпионов Зенит - Лейпциг 5 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы
КП - Санкт-Петербург15:00
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