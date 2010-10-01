Лига чемпионов
Ставка TV«Зенит» доминирует в РПЛ только за счет админресурса. В Лиге чемпионов он беспомощен
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
|6′
|45′+5′
Диего Демме
|46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
|46′
|61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
|63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
|66′
|67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
|70′
|76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
|85′
Далер Кузяев
|88′
|33%
|Владение мячом
|67%
|67%
|Процент точных передач
|86%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|8
|20
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
4
Осорио
11
Дриусси
44
Ракицкий
27
Оздоев
5
Барриос
3
Сантос
7
Азмун
22
Дзюба
14
Кузяев
1
Гулачи
22
Мукиеле
16
Клостерманн
5
Упамекано
44
Кампль
7
Забитцер
27
Лаймер
31
Демме
11
Вернер
9
Поульсен
8
Айдара
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
Питерцы только в РПЛ могут играть мускулами и раскатывать "Ростов", а Лиге чемпионов выглядят хуже пражской "Славии" с бюджетом в восемь раз меньше.
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