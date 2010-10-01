Лига чемпионов

Ставка TVСтавка TV«Зенит» доминирует в РПЛ только за счет админресурса. В Лиге чемпионов он беспомощен

Зенит — РБ Лейпциг
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
6′
45′+5′
Диего Демме
46′
Марсель Хальстенберг
Кевин Кампль
Игорь Смольников
Вячеслав Караваев
46′
61′
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
63′
Марсель Забитцер
Артем Дзюба
66′
67′
Дайо Упамекано
Бранислав Иванович
Себастьян Дриусси
70′
76′
Эмиль Форсберг
Амаду Айдара
Александр Ерохин
Далер Кузяев
85′
Далер Кузяев
88′
4 фото
Питерцы только в РПЛ могут играть мускулами и раскатывать "Ростов", а Лиге чемпионов выглядят хуже пражской "Славии" с бюджетом в восемь раз меньше.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Единственная ошибка Семака в матче с «РБ Лейпциг» – он верил, что «Зенит» может взять очки

Спорт день за днем02:44

Медведь не помог: почему «Зенит» испугался «Лейпцига» в ЛЧ, а не наоборот

Нева Спорт02:50

«Зенит» доминирует в РПЛ только за счет админресурса. В Лиге чемпионов он беспомощен

Ставка TV05:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

Lisa.ru 11:00
Армия и оружие

В США предложили создать стратегию удара по Крыму

Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
ИнфоСМИ 12:03
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия вчера в 07:24
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Авто

В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4

В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Происшествия

В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента

Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Российская газета 04:10
Авто

Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3

На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Экономика

МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Экономика

Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии

По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Политика

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 29 октября в 19:02
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Общество

Какие выплаты пенсионерам стоит оформить до середины декабря

Есть несколько выплат для пенсионеров, которые стоит оформить в ближайшие полтора месяца.
Pro Город НН 04 ноября в 14:18
Армия и оружие

В США считают, что отстают в совершенствовании методов РЭБ

Военные Соединенных Штатов считают, что личный состав плохо обучают приемам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Мойка78 04 ноября в 23:22
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

РИА Новости 07:28
Политика

Сербия отказалась от покупки С-400

Национальная служба новостей вчера в 23:15
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.
Интерфакс 05:42
Гаджеты

Lenovo One объединит Windows и Android

Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Происшествия

Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах

18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 31 октября в 19:02
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юлиан Нагельсманн
Немецкий тренер
Немецкий футбольный тренер, в настоящее время является главным тренером клуба «РБ Лейпциг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное