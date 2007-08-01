Футбол

Piter.tvPiter.tv«Зенит» дважды забил «Рубину». Однако после первого тайма – «нули»

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
В субботнем матче на "Газпром-Арене" между петербургским клубом и "Рубином" завершился первый тайм. Об этом рассказал корреспондент Piter.TV. Пока счет на табло – 0:0. Однако в матче были два момента, завершившиеся забитыми мячами в ворота казанского клуба.
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