Футбол
ФАН«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
Петербургский «Зенит» готовит предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
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«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ
Бомбардир.рувчера в 13:12
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Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
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«Человек-Паук: Через вселенные 2» выйдет в 2022 году
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Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Компания Blizzard Entertainment представила геймплейный трейлер Diablo IV в рамках фестиваля BlizzCon 2019, который проходит 1-2 ноября в американском Анахайме.
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Футбол
«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Армия и оружие
ЛНР и Украина завершили разведение сил у Золотого
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Футбол
Уфа — Локомотив 1:1
Московский «Локомотив» и «Уфа» разошлись миром в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Симоньян поделилась трогательным семейным фото
Журналист опубликовала фото с супругом и новорожденной дочкой Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выложила трогательное семейное фото в Instagram.
Фигурное катание
Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции
Россиянин Александр Самарин занял второе место на третьем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.