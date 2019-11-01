Футбол

ФАНФАН«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам

Петербургский «Зенит» готовит предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
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«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам

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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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