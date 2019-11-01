Футбол
ФАН«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
Петербургский «Зенит» готовит предложение по полузащитникам «Локомотива» Алексею и Антону Миранчукам, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» зимой предложит 33 миллиона за Миранчуков. Игроки хотят летом покинуть РПЛ
Бомбардир.рувчера в 13:12
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Авто
Новый BMW X8 может появиться в конце 2021 года
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Авто
Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco
Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Фигурное катание
Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при
Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку.
Политика
Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса
Финляндия готова выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
Происшествия
Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».