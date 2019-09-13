РПЛ
SM News«Зенит» и «Арсенал» откроют 9-й тур РПЛ
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В пятницу, 13 сентября, матчем между санкт-петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом» открывается девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Игру команд рассудит Павел Кукуян.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
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Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике
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RT на русском 07:29
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
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В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей.
RT на русском 06:11
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Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
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Газета.Ru 05:14
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РБК 07:35
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Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
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«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
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ТАСС 02:49
Гаджеты
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Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
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Говорит Москва 07:27
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
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К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
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RT на русском 06:39
Армия и оружие
На Украине разоружили три «добровольческих батальона»
Процесс передачи оружия проходил под присмотром сапёров и фиксировался сотрудниками правоохранительных органов.
MOS.news вчера в 10:39
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Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
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Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
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Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
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RT на русском 06:28
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