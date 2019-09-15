Матч состоится сегодня, 13 сентября, на петербургской «Газпром Арене». Это значит, что «Зенит» получит огромное количество поддержки от любимых болельщиков. Встреча «сине-бело-голубых» и тульского «Арсенала» состоится в рамках девятого тура чемпионата России.

«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ

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