РПЛ
Gazeta.SPb«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч состоится сегодня, 13 сентября, на петербургской «Газпром Арене». Это значит, что «Зенит» получит огромное количество поддержки от любимых болельщиков. Встреча «сине-бело-голубых» и тульского «Арсенала» состоится в рамках девятого тура чемпионата России.
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