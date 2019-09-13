РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ

Зенит — Арсенал (Тула)
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Матч состоится сегодня, 13 сентября, на петербургской «Газпром Арене». Это значит, что «Зенит» получит огромное количество поддержки от любимых болельщиков. Встреча «сине-бело-голубых» и тульского «Арсенала» состоится в рамках девятого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Зенит

Ставка TV08:12

Девятый тур РПЛ: троевластие в чемпионате и Парфенов против «Спартака»

РИА Новостивчера в 17:08

Константин Генич: «„Зенит“ оставляет вопросы по качеству игры, но не оставляет вопросов по результатам»

Матч ТВ08:21

«Зенит» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 13 сентября в 20:00

Чемпионат10:15

Юрий Зайцев о матче «Зенит» - «Арсенал»: Несмотря на все сложности, туляки способны взять очки

Тульские новости09:47

«Зенит» — «Арсенал»: трансляция матча — в 20.00

Спорт-Экспресс10:00

«Зенит» – «Арсенал» Тула. 13.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru10 сентября в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Экономика

Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий

Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию и налог платил бы и копил после налога бы, здесь мы разрешаем копить до налога.
Rambler News Service вчера в 03:50
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Роскосмос позвал оштрафованных блогеров на экскурсию

Руководство Роскосмоса пригласило на экскурсию блогеров, которые в субботу, 7 сентября, пытались самовольно проникнуть на одну из территорий госпредприятия.
Телеканал 360° 10:23
Футбол

Павлюченко предостерёг Черышева от перехода в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:29
Политика

Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья

Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.
Вести.Ru 10:20
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Политика

Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты

Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13
Политика

В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Общество

Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Происшествия

В Крыму разыскивают лжеминёра самолёта «Казань – Симферополь»

Информация о минировании самолёта, который следовал по маршруту Казань — Симферополь, оказалась ложной.
REGNUM 09:51
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Политика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Футбол

Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Политика

Вышинский сообщил о госпитализации

Взгляд.ру 08:29
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Общество

ФНС заблокировала счета Киркорова

Счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова были заблокированы.
Народные новости 01:37
Энергетика

Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

Вести.Ru вчера в 15:18
Политика

ПриватБанк заявил, что суд отказал России в пересмотре юрисдикции иска

Гаагский арбитраж отказал России в удовлетворении требования пересмотреть юрисдикцию по иску украинского ПриватБанка о потере активов в Крыму.
RT на русском 08:56
Армия и оружие

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Газета.Ru вчера в 09:37
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Спорт

В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник

Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Экономика

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 03:07
Хоккей

Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом

Фонтанка.Ру 09:37
Общество

Умер автор фото с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь

Умер американский фотожурналист Чарли Коул, автор знаменитого снимка с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь в Китае.
Газета.Ru 09:29
Игры

Хидео Кодзима действительно озвучил японского учёного в Control

Вскоре после выхода Control от разработчиков из студии Remedy пользователи сети нашли в игре аудиозаписи японского учёного по имени Ёсими Токуи, который проводил свои исследования с помощью камер сенсорной депривации.
Игромания.ру 05:20
Происшествия

Число погибших из-за циклона в Испании возросло до четырех человек

РИА Новости 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное