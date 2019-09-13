Дебютный поединок девятого тура Российской Премьер-Лиги состоится в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 сентября. Петербургский «Зенит» в преддверии старта в Лиге чемпионов встретится с тульской командой «Арсенал».

«Зенит» и «Арсенал» из Тулы сыграют в первом матче 9-го тура РПЛ

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