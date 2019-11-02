РПЛ
RT на русскомЗенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «зенита» на матч с ЦСКА
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