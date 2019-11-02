РПЛ

RT на русскомRT на русскомЗенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Зенит — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
41
Кержаков
  
15
Караваев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
18
Жирков
  
3
Сантос
  
27
Оздоев
  
5
Барриос
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
11
Дриусси
  
35
Акинфеев
  
62
Карпов
  
78
Дивеев
  
23
Магнуссон
  
2
Фернандес
  
25
Бистрович
  
7
Ахметов
  
29
Бийол
  
98
Обляков
  
8
Влашич
  
9
Чалов
  
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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