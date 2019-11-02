Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

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