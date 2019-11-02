РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России. На гол Николы Влашича хозяева ответили точным ударом Александра Ерохина.
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