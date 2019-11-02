«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России. На гол Николы Влашича хозяева ответили точным ударом Александра Ерохина.

«Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

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