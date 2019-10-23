Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Футбол Божович дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление арбитра В среду, 23-го октября, КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного Миодраг Божович, который оскорбил арбитра во время матча 13-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Оренбург", на пять поединков.

Политика Глава Египта вслед за Эрдоганом повторил костюм Путина Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришёл на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в похожем костюме — в чёрном пиджаке, белой рубашке и с красным галстуком.

Здоровье Елена Малышева: Есть лекарства, которые можно принимать просроченными Телеведущая на первом канале Елена Малышева рассказала СМИ, есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Армия и оружие Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Происшествия Россия выдала криминального авторитета Таро Испании Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Общество Елена Малышева госпитализирована в Москве Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.

Происшествия Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.

Политика Депутату Рады посоветовали не общаться с российскими СМИ Запрета на общение с российскими СМИ для депутатов Верховной рады от фракции «Слуга народа» нет, но есть рекомендации, заявил первый заместитель главы фракции пропрезидентской политсилы Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщило 23 октября издание Liga.net.

Общество На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Общество Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Прецедентом стало использование декларации в деле совладельца копании "Усть-Луга" Валерия Израйлита.

Кино Мединский представил «доску позора» российского кино Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Космос Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.

Армия и оружие США оставят небольшое число военных в нефтеносных районах Сирии Небольшое количество американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Авто Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.

Футбол РБ Лейпциг — Зенит 0:0 (1-й тайм) Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».

Музыка Александр Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» Отметилась и сама Ольга, написав в комментарии, что исполнение Розенбаумом её песен становится доброй традицией: несколько лет назад он уже перепел на свой лад "Мало половин".