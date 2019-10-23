Лига чемпионов
РИА Новости«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Семак не видит разницы между «Ростовом» и «РБ Лейпцигом»: объявлены стартовые составы команд
Спорт день за днем12:18
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