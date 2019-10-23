Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Голкипер Михаил Кержаков выйдет в стартовом составе санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
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